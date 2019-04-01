Тюменский футболист стал лучшим на Кубке Волги

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

11-летнего тюменца Ярослава Киселёва признали лучшим футболистом турнира "Кубок Волги" среди юношей 2007 года рождения, который завершился в окрестностях Казани.

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, воспитанники Сергея Бельского были близки к первому месту в этих состязаниях. По ходу турнира "Тюмень" разошлась миром со сверстниками из саратовского "Сокола" (2:2), обыграла "Енисей" из Красноярска (2:0), ДЮСШ из Новочебоксарска (3:0) и "Факел" из Лесного (9:0).

В заключительной встрече победа выводила тюменцев на итоговое первое место, но они уступили казанскому "Мирасу" (1:2).

Главный приз турнира достался "Соколу" (13 баллов). Тюменцы (10) финишировали вторыми. Третье место занял "Мирас" (9).