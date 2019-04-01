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Тюменцам предлагают творчески рассказать о деятельности cледственного комитета

Общество, 16:54 29 апреля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жителей Тюменской области приглашают принять участие в конкурсе творческих работ о деятельности следственного комитета РФ, сообщает региональное следственное управление.

Конкурс проводится на региональном и федеральном уровнях по номинациям: "Профессиональная и авторская песня", "Художественная литература", "Живопись, скульптура, графика", "Монументальные и оформительские работы".

В ходе конкурса проводится отбор творческих работ, в которых внимание общественности привлечено к проблемам следственной работы и борьбы с преступностью. Полно и объективно отражены профессиональная и нравственная стороны деятельности сотрудников следственного комитета, показан образ следователя, имеющий воспитательное значение для современного поколения граждан.

Работы от авторов конкурсная комиссия принимает до 20 мая 2019 года.

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# конкурс , следственный комитет

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