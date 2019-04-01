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Снегоуборщик покалечил ребенка в Когалыме

Происшествия, 17:05 29 апреля 2019

СУ СК РФ по ХМАО | Фото: СУ СК РФ по ХМАО

Водитель грейдера сбил ребенка в Когалыме. Восьмилетний мальчик получил травмы ног, сообщает следственное управление СК РФ по ХМАО. Возбуждено уголовное дело.

27 марта 2019 года ребенка, находившегося вблизи спецтехники, расчищавшей территорию двора от снега, придавило снегом и лопатой грейдера. Его здоровью был причинен тяжкий вред.

Как полагают следователи, машинист действовал с нарушением правил безопасности - не убедился в том, что рядом с грейдером нет людей и начал расчистку снега, не подав звуковой сигнал.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Санкция ч. 1 ст. 216 УК РФ предусматривает штраф либо ограничение свободы на срок до трех лет.

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# следователи , уголовное дело , ХМАО

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