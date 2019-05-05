Участники тюменского форума "Утро-2019" сочинят мюзикл

Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте Фото: Молодежный форум «УТРО» ВКонтакте

Настоящий мюзикл создадут участники площадки "Урал творческий" на форуме уральской молодежи "Утро-2019", который пройдет в Тюмени с 20 по 30 июня. Основной темой форума станет развитие креативных способностей. Об этом сообщила в интервью обозревателю "Тюменской линии" рассказала программный директор форума Юлия Каргаполова.

"Вместе с компетентными экспертами участники форума обсудят изменения, которые происходят в современном мире. Разговор пойдет о том, как важны сегодня для продвижения в профессиональной сфере навыки инновационного и креативного мышления", - рассказала Юлия Каргаполова.

В качестве спикеров на "Утро-2019" приглашены эксперты из креативной школы "ИКРА", федеральных университетов, Сбербанка. Свой креативный потенциал участники форума смогут раскрыть и усовершенствовать на 12 тематических площадках - Урал политический, городской, цифровой, экологический, предприимчивый, международный, творческий, патриотичный, добровольческий, трудовой, медийный, профсоюзный.

"Например, на площадке "Урал городской" участники форума обсудят, как с помощью креативного подхода сделать наши города более развитыми и комфортными для жизни людей. А на площадке "Урал творческий" ребята создадут целый мюзикл", - поделилась планами программный директор форума.

Форум "Утро - 2019" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: с 20 по 25 июня и с 25 по 30 июня. Мероприятие является традиционным событием для уральской молодежи и проходит

На форум приедут 1 тыс. 230 человек, 1 тыс. 180 из них - жители Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала. 50 участников форума будут представлять другие регионы России. Традиционный форум "Утро" проходит при поддержке полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе и Федерального агентства по делам молодежи.

Евгений Бабенко