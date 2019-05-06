Участники форума "Утро-2019" смогут стать героями сериала

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О том, почему события интерактивного сериала "Лето Y" зрителям показывают глазами кота и как в него могут попасть участники образовательных смен форума "УТРО-2019", корреспондент информационного агентства "Тюменская линия" узнал от команды проекта, побывав на съемочной площадке.

Напомним, премьера сериала об амбициозной уральской молодежи состоялась в Сети 23 апреля. Его особенность в том, что финал каждой серии определяют зрители с помощью опроса в Instagram Stories.

По сюжету главная героиня отправляется на форум и оставляет котенка у тети. Питомец через окно сбегает за хозяйкой, заводит новых друзей и помогает им осуществить мечты.

Локацией для съемки второй серии стал тюменский мультицентр "Моя территория". В его стенах разворачивается настоящий мозговой штурм: герои Кирилл, Антон и Маргарита готовят проект, реализовать который они намерены с помощью поддержки активистов форума "УТРО-2019". Не последнюю роль в сюжете сыграет администратор коворкинг-центра, в которую перевоплотилась пресс-секретарь "Моей территории" Марина Климович.

Один из актеров, Юрий Шевченко, уже имеет опыт съемок в большом кино и, кроме того, помогает писать сценарий для "Лето Y" Ивану Кармацкому. Молодой человек на площадке фильма "Тобол" исполнил роль гвардейца Петра Первого. Работа бок о бок с такими именитыми актерами, как Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Евгений Дятлов, очень впечатлила тюменца. Сейчас он учится на режиссуре и всячески старается связать свою жизнь с кинематографом, посвящая любимой сфере все свободное время.

Комментируя образ своего героя, Кирилла, Юрий Шевченко отмечает, что он, может быть, немного дерзкий, но всегда старается держать себя в руках, относиться к происходящему с юмором и призывает других людей не создавать лишней суеты.

"В Кирилле ничего от меня реального нет. Я нормально себя чувствую в коллективе, могу конечно какие-то шутки шутить, но в целом я не такой. Я даже одежду такую не ношу, - поясняет актер, указывая на футболку и джинсовую рубашку. - Я пришел сюда в рубашке и пиджаке. А джинсовку вчера купил специально для съемок", - рассказал Юрий.

Продюсер сериала Юлия Киселева призналась, что в команде нет специального человека, ответственного за внешний вид героев; эту роль она взяла на себя.

"Заставляю ребят скидывать фото своей одежды, спрашиваю, что есть подходящего, - смеется она. - Мы прикинули, какими хотим видеть наших героев. Нам важно было показать лето", - сообщила Юлия.

Сам Никита Девятов, описывая роль, называет Антона "Фомой неверующим", чересчур заумным и надоедливым, уверенным в провале общей задумки ребят. Для него "Лето Y" тоже не первый подобный проект, но актерство он рассматривает исключительно как хобби.

Исполнительница роли Маргариты тюменка Алена Авдеева солидарна с коллегой в отношении к кино - пока что просто хобби. Но в ее планах - развиваться во многих творческих дисциплинах, в том числе в вокальном и актерском мастерстве. Алена - хореограф-преподаватель в детской школе искусств "Гармония" и участница творческого объединения молодежи "Мечтатели", участники которого создают любительские театральные постановки.

Ранее девушка уже снималась в короткометражном кино. Говоря о своем персонаже, она отмечает схожесть их характеров.

"Роль позволяет вложить в нее что-то от себя, и, наверное, мои педагогические навыки помогают в этом. Образ для меня нетипичный, обычно я играю злодеек, а тут совсем что-то новенькое. Маргарита возлагает на себя всю ответственность, и это роднит ее со мной по жизни", - поделилась Алена Авдеева.

Оператором и режиссером монтажа web-сериала "Лето Y" стал Юрий Быбин. С автором сценария Иваном Кармацким он сотрудничал уже неоднократно: во время съемок цикла короткометражных новелл "72 истории" осенью 2018 года, а также при создании роликов для социального проекта "Шанс".

На вопрос журналиста о том, вносит ли он свою лепту в сценарий, Юрий Быбин отрицательно мотает головой: говорит, разве что порой подмечает нюансы. Иван Кармацкий поясняет, что спрашивает у коллеги, возможно ли сделать кадр таким, каким он его описал на бумаге.

"Если у Вани разыграется фантазия, то я его могу остановить", - соглашается оператор.

Одной из таких необычных идей стало решение снимать сериал глазами котенка. Для того, чтобы максимально реалистично отразить восприятие мира питомца, оператор "колдует" над камерой и стабилизатором, добиваясь движений, присущих животному. Юрию приходится в буквальном смысле слова пролезать под ножками столов и стульев, "прыгать" объективом людям на руки, метаться от героя к герою. Зрители оценили этот креатив: в комментариях к первой серии проект уже окрестили "кошачьим "Хардкором".

"Тема форума "УТРО-2019" - креативный капитал, и мы решили таким нестандартным операторским ходом ее поддержать. От лица человека уже были фильмы, мы хотели что-то оригинальное и остановились на коте", - рассказал автор сценария Иван Кармацкий.

"Вообще был такой фильм хороший, "Собачья жизнь", отчасти тоже вдохновлялись им. Но там за животного говорил голос за кадром, и зрители знали, о чем пес Шарик думает, что слышит. Тут мы решили не раскрывать, о чем думает котенок, а просто показывать то, что он видит", - продолжил актер и сценарист Юрий Шевченко.

На вопрос, покажут ли в итоге пушистого героя мордой в камеру, съемочная группа с хитрой улыбкой пообещала ответить позже. Однако некоторые из планов ребята все-таки приоткрыли. Юлия Киселева отметила, что финальные серии будут сняты непосредственно на форуме "УТРО-2019" и в них появятся реальные участники обеих смен, а не только актеры.

"Одна из наших идей - "подсветить" историю форумной кампании, куда ты приезжаешь не только за грантами и обучением. "УТРО" - это и песни под гитару, и новые друзья, это особенная атмосфера, думаю, серии оттуда получатся очень интересными. Мы выпустим финальный ролик ближе к концу форума", - заверила продюсер проекта.

Несмотря на то, что готовая серия длится примерно полторы минуты, съемки занимают несколько часов. Ребята выкладываются на площадке по полной, а Иван и Юлия требуют новые дубли при малейших помарках актеров. Дотошный подход и стремление к идеалу приносит свои плоды: первая серия собрала 14 тыс. просмотров в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

Напомним, форум состоится на базе Тюменского президентского кадетского училища. Региональная смена пройдет с 20 по 25 июня, федеральная — с 25 по 30 июня. Событие объединит молодежь со всего УФО и более 50 представителей других регионов России. На шести площадках участники обсудят креативную экономику в округе, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.

Дарья Казакова