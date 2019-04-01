Зрители стали сценаристами тюменского web-сериала

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Премьера интерактивного сериала "Лето Y" об амбициозной уральской молодежи состоялась в Сети 23 апреля. Финал каждой серии определяют зрители с помощью опроса в Инстаграм (@ytro_2019). Голосование продлится сутки.

Как сообщают организаторы, в кастинге участвовали 100 тюменцев. По сюжету главная героиня отправляется на форум и оставляет питомца у тети. Домашнее животное через окно сбегает вслед за хозяйкой, заводит новых друзей и помогает им осуществить мечты. Зрителям необходимо сделать выбор: найдет питомец хозяйку или нет.

Как отмечает режиссер сериала Иван Кармацкий, это не единственное решение, которое примет аудитория "Лето Y". В конце каждой серии будут два варианта дальнейшее развития сюжета.

""Лето Y" — история из восьми эпизодов про инициативную молодежь Уральского федерального округа. Они стремятся к мечте и готовы добиваться поставленных целей. Герои — активисты, которые ездят на форумы, участвуют в развитии города и региона. Кто-то узнает себя в этой ленте, а для кого-то, надеемся, она станет толчком для новых свершений", — поделилась продюсер проекта Юлия Киселева.

Последнюю серию снимут на форуме уральской молодежи "УТРО" вместе с участниками из шести регионов УФО (Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Югры и Ямала).

Форум "УТРО" пройдет на базе Тюменского президентского кадетского училища в две смены: 20-25 июня — региональная и 25-30 июня — федеральная. К событию присоединятся 50 участников из других регионов России. На форуме обсудят креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы. Чтобы стать участником, необходимо пройти регистрацию на сайте форумутро.рф.