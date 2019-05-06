Стартовал конкурс "Сохраним природу Ямала"

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Конкурс рисунков "Сохраним природу Ямала" пройдет с 6 по 31 мая, сообщает правительство ЯНАО.

Он проходит для роста интереса подрастающего поколения к сохранению лесных экосистем по трем номинациям: "Сохраним лес от пожара", "Природа Ямала", "Животные и птицы Ямала".

К участию приглашают всех желающих от 7 до 17 лет. По итогам экспертных оценок победителей определят в трех возрастных группах: 7-9 лет; 10-14 лет; 15-17 лет.

Лучшие рисунки разместят на информационных аншлагах (стендах), установленных в городах и поселках Ямала.

Работы принимают до 20 мая. Телефон для справок: 8 (34922) 5-28-37.