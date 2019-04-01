Украденные автомобили не будут облагаться налогом

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Владельцы угнанных автомобилей не будут платить транспортный налог, если их транспортные средства не были возвращены владельцу. Как сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы, вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, внесенные Федеральным законом от 15 апреля 2019 года, которые уточняют правила налогообложения разыскиваемых транспортных средств.

"Начиная с налогового периода 2018 года, транспортное средство, находящееся в розыске, не облагается налогом до месяца его возврата владельцу. То есть, если розыск прекращен, а машину не нашли, налог начисляться не будет", - подчеркнуто в сообщении.

Раньше такие транспортные средства не облагались налогом только на время их розыска на основании документа, выданного уполномоченным органом. При прекращении розыска, даже если угнанную машину не нашли, расчет налога возобновлялся.

Факты угона (кражи) и возврата транспортного средства подтверждаются как документом, выдаваемым уполномоченным правоохранительным органом, так и сведениями, полученными налоговой инспекцией из регистрирующих органов (ГИБДД, инспекции гостехнадзора и т.п.) в соответствии со статьей 85 Налогового кодекса.