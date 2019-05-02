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Под Тюменью фермер ранил коллегу вилами

Происшествия, 12:15 02 мая 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью задержали полицейские в Тюменском районе. Мужчина ранил вилами своего знакомого, сообщает областное УМВД.

В дежурную часть полиции поступила информация от сотрудников медицинского учреждения поселка Новотарманский. К ним был доставлен 61-летний мужчина с тяжкими телесными повреждениями.

Полицейские установили, что два работника фермы у деревни Молчанова распивали спиртное. Один из мужчин заснул, а проснувшись, увидел, что коллега пьет без него.

Он сделал товарищу замечание, за что получил удар ножом в спину. Мужчина выбежал на улицу, взял вилы и ударил ими в живот собутыльника. Затем он позвонил хозяину фермы и признался в случившемся. Фермер доставил пострадавшего в медучреждение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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# полиция , уголовное дело

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