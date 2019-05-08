Юные тюменские дзюдоисты выйдут на татами в Кургане

| Фото: центра «Тюмень-дзюдо» | Фото: центра «Тюмень-дзюдо»

Сборная команда Тюменской области выступит на втором этапе IX Спартакиады учащихся по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Соревнования пройдут Кургане 8 и 9 мая, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В составе сборной команды Тюменской области выступят победители всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований: Егор Васильев, Агададаш Самедов, Алексей Яготинцев, Иван Хромин, Кирилл Носков, Василий Павлов, Асан Аугалиев, Артур Хакимов, Али Ташкаев, Кристина Зяблова, Ольга Дементьева, Дарья Карякина, Ольга Шаламова, Мария Болдареско, Александра Дуюнова, Сафура Рустамова и Анжелика Таратунина.

Участие в Спартакиаде примут лучшие представители Уральского федерального округа, ставшие победителями первого этапа, прошедшего на областном уровне. Спортсмены из Курганской, Свердловской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов будут бороться в 9 категориях у юношей и в 8 – у девушек.

Дзюдоисты, которые станут победителями на курганском татами, получат путевки на финал Спартакиады учащихся России, который примет Череповец с 11 по 14 июля.