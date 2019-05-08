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В Ишиме два пассажира выпали из машин на ходу

Происшествия, 16:32 08 мая 2019

ОГИБДД МО МВД России «Ишимский» | Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

Два дорожно-транспортных происшествия из-за невнимательности пассажиров произошло на дорогах Ишима и Ишимского района с начала мая.

5 мая пассажирка автомобиля "ВАЗ-2107", не пристегнутая ремнем безопасности, на перекрестке улиц Литвинова - Советская при повороте направо выпала из машины. Женщина получила ушиб головы.

Похожее ДТП произошло ночью 6 мая на автодороге Ишим – Викулово, на первом километре. Пассажир автомашины "Дэу Нексия" во время движения выпал с заднего сиденья на проезжую часть. В результате падения мужчина травмировал позвоночник и живот.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России "Ишимский" с начала мая выявили 311 нарушений правил дорожного движения, пять водителей задержаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 17 пешеходов нарушили правила перехода проезжей части дороги, четыре водителя не пропустили пешеходов на зебре, выявлено 19 нарушений правил перевозки детей.

Соб. инф.

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# ГИБДД , ДТП , Ишим

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