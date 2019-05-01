Открытые уроки и виртуальные экскурсии прошли во время месячника науки

Архивное фото: ИА "Тюменская линия" Архивное фото: ИА "Тюменская линия"

Телемосты, открытые уроки, "Университет детства" организовали для детей в Тюменской области. В регионе прошел месячник науки.

Дошколята посещали мультипликационную студию, работали на опытно-экспериментальной площадке, побывали в музее измерительных приборов, познакомились с работой метеостанции и узнали о полезных ископаемых Тюменской области.

Учащиеся Ильинской школы Казанского района побывали в виртуальном музее-архиве Д.И. Менделеева, который основан в 1911 году в Санкт-Петербургском университете, в квартире, где жил ученый с 1866 по 1890 год. Младшие школьники узнали о возможностях 3D ручки и принципах ее работы.

Также в рамках месячника науки воспитанники детских садов и первоклассники были приглашены в школы на "Час науки", где узнали об устройстве микроскопа, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".