Центр поддержки коммерциализации запустил Роспатент

t.me/RospatentFIPS t.me/RospatentFIPS

Центр поддержки коммерциализации запустил Роспатент. Об этом сказал руководитель патентного ведомства Юрий Зубов на Международной конференции Эра IP Quorum "Креативная собственность: интеллектуальная экономика".

Основные задачи центра: увеличение объема инновационных продуктов путем развития малых технологических компаний; запуск и поддержка технологических бизнесов на основе интеллектуальной собственности. Гарантом ее ликвидности выступает Роспатент.

t.me/RospatentFIPS t.me/RospatentFIPS

Для разработчиков он даст возможность материализовать идею в защищенных условиях; для университетов - развить у себя необходимые компетенции по созданию технологических продуктов. Технологические компании смогут воспользоваться сервисами для продвижения продукта, получить поддержку по привлечению финансирования при выходе на новые рынки. Госкорпорации получат инструменты и продукты для обеспечения технологического суверенитета, сообщает Роспатент.

Центр уже сотрудничает с разработчиками в областях медицины, транспортной отрасли и цифровых сервисов.