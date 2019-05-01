Уголовное дело возбудили после нападения собаки на ребенка в Екатеринбурге

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Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает следственное управление Следственного комитета по Свердловской области.

По информации местных СМИ, охотничья собака напала на трехлетнего мальчика и драла его 20 минут.

"Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области по факту нападения собаки породы дойч-дратхаар на трехлетнего мальчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел 9 мая в Екатеринбурге. В результате происшествия ребенок получил раны тела и рук.

"В ходе расследования, в том числе, будет принят комплекс мер по установлению причин и условий, которые привели к инциденту, и недопущению подобных обстоятельств впредь", - отмечается в сообщении.