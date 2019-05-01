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Тюменские школьницы вышли в финал творческого конкурса Росгвардии

Общество, 11:03 13 мая 2019

управление Росгвардии по Тюменской области Рисунок Елизаветы Косковой | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Пять школьниц из Тюменского района вышли в финал третьего Всероссийского конкурса детского рисунка Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

В числе более 300 финалистов со всей страны юные художницы из села Ембаево: Камилла Начметдинова (7 лет), Милена Киселёва (8 лет), Арина Халимова (9 лет), Елизавета Коскова (10 лет), Лиана Тузмухаметова (12 лет). Их работы прошли отборочные туры в округах и структурных подразделениях Росгвардии. Сейчас на официальном интернет-сайте ведомства стартовало онлайн-голосование. Чтобы поддержать тюменских школьниц, необходимо пройти авторизацию в одной из социальных сетей – Вконтакте, Гугл или Твиттер на странице конкурса.

В этом году конкурс называется "Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы". Итоги подводятся в трех номинациях "Знаем, помним, гордимся!", "Они сражались за Родину", "Победа глазами детей" в двух возрастных категориях – от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет. Всего на конкурс поступило более тысячи заявок.

Победители и лауреаты будут определены 1 июня, их работы будут положены в основу тематического календаря Росгвардии на 2020 год.

Напомним, в 2018 году в число победителей, награжденных в Москве, вошли Алексей Усольцев (с. Ембаево) и Елизавета Галышева (г. Ишим).

Рисунок Милены Киселёвой Рисунок Лианы Тузмухаметовой ﻿

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# интернет-голосование , конкурс рисунков , Росгвардия

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