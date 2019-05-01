Бердюжские школьники присоединилась к флешмобу #РодителиЯСдамЕГЭ

| Фото: департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Школьники Тюменской области поддержали Всероссийский флешмоб #РодителиЯСдамЕГЭ, который запустили их сверстники из Сахалинской области. Выпускники записывают видеоролики и выкладывают их в социальных сетях, сообщает региональный департамент образования.

Флешмоб объединил школьников из Вологодской, Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Тыва, Северной Осетии и других регионов. Главная его идея - при должной подготовке к государственной итоговой аттестации успешно сдать Единый государственный экзамен может каждый выпускник.

Школьники к подготовке роликов подошли творчески. Так, выпускница Бердюжской школы Юлия Емельянова узнала, что думают ее одноклассники об экзаменах и почему они уверены в том, что легко сдадут ЕГЭ на высокие баллы. Еще одна ученица Настя Никитина разработала индивидуальную стратегию подготовки к экзаменам.

В свою очередь учителя и ученики средних и младших классов поддержали выпускников, опубликовав в соцсетях пожелания удачи и успехов. Пятиклассники создали карты желаний, в которых предположили, как изменится их жизнь в выпускных классах и какие возможности они получат благодаря успешной сдаче ЕГЭ.

Участником всероссийского флешмоба, который продлится до 27 мая, может стать любой желающий. Для этого необходимо записать ролик с обращением и разместить его в социальных сетях с хештэгом #РодителиЯСдамЕГЭ.