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Тюменские и китайские вузы подписали соглашения о сотрудничестве

Губернатор, 18:19 13 мая 2019

old.admtyumen.ru

Тюменский государственный и Тюменский индустриальный университеты подписали соглашения о сотрудничестве с китайскими вузами в рамках IV Международного ЭКСПО Шелкового пути в Сиане. В церемонии приняли участие полпред президента в УФО Николай Цуканов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Так, Тюменский индустриальный университет подписал соглашения с Сианьским нефтяным и Сианьским транспортным университетами. Тюменский государственный университет планирует развивать взаимодействие с Сианьским университетом международных исследований, Шэнсиским педагогическим и Северо-Западным университетами

Тюменские вузы имеют богатую историю партнерских отношений с университетами КНР. По программе международного студенческого обмена в Региональном институте международного сотрудничества и филологическом факультете ТюмГУ изучают русский язык китайские студенты. Преподаватели вуза преподают русский язык в Цюйфуском государственном педагогическом университете. Китайский язык в ТюмГУ студенты изучают с 1997 года.

Тюменский индустриальный университет также имеет крепкие партнерские связи с несколькими учреждениями образования КНР.

Всего же в вузах Тюменской области в этом учебном году на очной форме обучается 51 студент из Китая, реализуются совместные научно-образовательные программы и программы "двойных дипломов".

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# Александр Моор , Николай Цуканов , ТюмГУ , Тюменский индустриальный университет

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