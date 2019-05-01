За разведение огня в лесу тюменцев могут оштрафовать на четыре тысячи рублей

Фото: ИА «Тюменская линия» Фото: ИА «Тюменская линия»

Четыре тысячи рублей - такая сумма штрафа назначена гражданину за установку мангала и разведение огня в Колмаковском парке Заводоуковского района, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

"На территории Колмаковского парка мы столкнулись с компанией, устанавливающей мангал. Рядом стояла машина, граждане доставали из нее продукты, собирались устроить пикник. По всем признакам было понятно, что люди нарушают особый противопожарный режим – находиться в лесах запрещено, тем более, разводить огонь", - рассказал главный специалист Тюменского межрайонного отдела федерального государственного лесного надзора Валерий Овсянников.

Нарушителям выписали уведомление о составлении протокола по ч. 3 8.32 КоАП РФ "Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима". 8 мая было рассмотрено дело об административном правонарушении, гражданину выписан штраф 4 тыс. рублей. По закону он обязан заплатить указанную сумму в течение 70 дней. В случае нарушения сроков, сумма штрафа будет увеличена вдвое, а нарушителю будут грозить 15 суток ареста.

Региональный департамент лесного комплекса напоминает, что с 26 апреля 2019 года в Тюменской области введен особый противопожарный режим в связи с необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Запрещено посещать леса, разводить костры и мангалы не только в лесу, но и на личных приусадебных и дачных участках.

Сотрудники департамента, ГУ МЧС России по Тюменской области, управления МВД, представители региональной и муниципальной власти ведут усиленный контроль за соблюдением пожарной безопасности.

Нарушения влекут за собой административную и даже уголовную ответственность в случае, если нарушение пожарной безопасности станет причиной лесного пожара и причинения крупного ущерба.

Административная ответственность предусмотрена ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ, и статьей 3.19 Кодекса Тюменской области об административных правонарушениях в виде штрафа от 1 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан. Штраф для юридических лиц может достигать 1 млн рублей.

Согласно статье 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений", виновным в причинении вреда лесному фонду грозит уголовная ответственность и штраф от 100 до 250 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет. Также виновные обязаны возместить материальный ущерб, который возник в результате лесного пожара.