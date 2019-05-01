Бизнесмены региона соберутся на Дне предпринимателя

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

"День предпринимателя-2019" состоится в Тюмени 27 мая, сообщает Инвестиционное агентство региона.

Участие в форуме бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

Организаторы напоминают, что уже 11 лет в России 26 мая отмечают День предпринимательства. В Тюменской области, День предпринимателя проходит в каждом районе. За все годы региональный форум проводили кроме Тюмени, в Тобольске и Ялуторовске.

Традиционно в нем участвуют общественные организации "Опора России", "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата Тюменской области. Это отличная площадка для нетворкинга, ведь здесь собираются бизнесмены со всего региона.

В 2019 году День предпринимателя интегрирован с федеральной платформой для бизнесменов "Деловая среда".