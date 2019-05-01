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Тюменцы получили "Спортивный заряд"

Спорт, 11:36 21 мая 2019

из группы "Спортивный заряд" ВКонтакте | Фото: из группы "Спортивный заряд" ВКонтакте

Очередная массовая зарядка в рамках проекта "Спортивный заряд" прошла на площадках Тюмени 21 мая, сообщает администрация города.

Вместе с главой города Русланом Кухаруком у крыльца администрации выстроились тюменцы, пожелавшие встретить утро активно и весело. Собравшиеся дружно выполняли команды инструктора сети фитнес-центров Athletic Gym Ольги Хасановой.

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Несмотря на то, что зарядка рассчитана всего на 15 минут, перед выполнением основной части тренер обязательно дает упражнения на разогрев мышц. Под зажигательную музыку, постепенно увеличивая интенсивность и сложность, Ольга Хасанова давала простые, но в то же время эффективные задания: подшаг, наклоны вперед и вбок, махи руками, растяжки на разные группы мышц.

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Проект "Спортивный заряд" проходит на восьми площадках. Зарядки начинаются в 8 часов 30 минут каждые вторник и пятницу. Также по выходным в 9 часов фитнес-инструкторы ждут всех желающих в экопарке Затюменский, Гилевской роще и сквере Комсомольский. Все площадки проекта указаны на портале "Тюмень – наш дом".

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# зарядка , спортивный заряд , фитнес

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