Тюменцы получили "Спортивный заряд"

| Фото: из группы "Спортивный заряд" ВКонтакте | Фото: из группы "Спортивный заряд" ВКонтакте

Очередная массовая зарядка в рамках проекта "Спортивный заряд" прошла на площадках Тюмени 21 мая, сообщает администрация города.

Вместе с главой города Русланом Кухаруком у крыльца администрации выстроились тюменцы, пожелавшие встретить утро активно и весело. Собравшиеся дружно выполняли команды инструктора сети фитнес-центров Athletic Gym Ольги Хасановой.

Несмотря на то, что зарядка рассчитана всего на 15 минут, перед выполнением основной части тренер обязательно дает упражнения на разогрев мышц. Под зажигательную музыку, постепенно увеличивая интенсивность и сложность, Ольга Хасанова давала простые, но в то же время эффективные задания: подшаг, наклоны вперед и вбок, махи руками, растяжки на разные группы мышц.

Проект "Спортивный заряд" проходит на восьми площадках. Зарядки начинаются в 8 часов 30 минут каждые вторник и пятницу. Также по выходным в 9 часов фитнес-инструкторы ждут всех желающих в экопарке Затюменский, Гилевской роще и сквере Комсомольский. Все площадки проекта указаны на портале "Тюмень – наш дом".