С точным земледелием познакомили тюменских журналистов в университете Северного Зауралья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты Государственного аграрного университета Северного Зауралья на практике изучают все новейшие технологии, внедряемые в сельское хозяйство. Как рассказала ректор вуза Елена Бойко во время пресс-тура, с первого курса ребята осваивают систему "точное земледелие".

Агрономы университета и студенты проводят оцифровку границ полей хозяйств, производят наладку систем автоматического управления опрыскивателями, оборудования для внесения удобрений.

"Все элементы, которые мы внедряем, позволяют предприятиям экономно и эффективно использовать ресурсы – семена, удобрения, средства защиты растений. Важно, что буквально с первого курса наши студенты отрабатывают все получаемые знания на практике. Поэтому агрономы после получения диплома владеют всеми современными методами", - отметила она.

Увидеть приемы точного земледелия журналисты смогли на учебно-опытном поле университета. Оно расположено неподалеку от села Утешево и занимает 72 га.

Как рассказал руководитель центра точного земледелия Николай Абрамов, учебно-опытное хозяйство было организовано при вузе с момента его основания в 1959 году. В него входят животноводческие фермы, где содержится более 1 тыс. 700 голов крупнорогатого скота, машинно-тракторная мастерская, учебные классы, где проходят занятия для студентов.

Одним из последних достижений центра является выведенный и запатентованный сорт яровой пшеницы "тюменская юбилейная". О многолетней работе над ним, а также новых проектах по выведению двух сортов картофеля совместно с ООО "Агрофирмой "КРиММ" рассказали ученые вуза.

Составлять электронные планы, учет урожая вуз может теперь и с использованием аэрофотосъемки. "Мы приобрели беспилотный летательный аппарат, который за один полет способен заснять площадь до двух с половиной тысяч гектаров. Одна из его камер ведет съемку в инфракрасном излучении и позволяет увидеть количество хлорофилла в растениях. Это важно для расчета необходимого количества удобрений на разных участках поля. Сейчас мы используем его на полях одного из предприятий в Ялуторовске", - рассказал руководитель учебно-опытного хозяйства Аршак Курдоглян.

Знания и навыки работы, полученные студентами университета во время обучения, делают их востребованными на рынке труда. "Наши выпускники трудоустроены в 30 регионах страны, около 68 процентов остаются на предприятиях области. В сфере есть спрос на специалистов таких направлений как ветеринария, агрономия, зоотехника", - уточнила Елена Бойко.

Ирина Кургузова