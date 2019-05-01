Егор Назаров претендует на звание лучшего вратаря ВХЛ

| Фото: www.vhlru.ru | Фото: www.vhlru.ru

Вратарь ХК "Рубин" претендует на звание лучшего вратаря ВХЛ, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

Егор Назаров официально назван лигой одним из лучших вратарей сезона. Голосование за претендентов на это звание продолжается.

После завершения каждого сезона Высшая хоккейная лига проводит опрос главных тренеров команд для выявления лауреатов чемпионата. Определяются лучший вратарь, защитник, нападающий, новичок и наставник.

Победители будут названы на церемонии закрытия сезона 31 мая в Сочи. Уже сейчас ВХЛ назвала претендентов в номинации "Лучший вратарь". Среди шести кандидатов под первым номером на сайте лиги указан голкипер тюменского ХК "Рубин" Егор Назаров.

В "регулярке" 23-летний вратарь одержал 23 победы в 35 матчах. Шесть поединков он провел на ноль. В плей-офф Назаров играл во всех 20 встречах "Рубина". Он помог команде победить в 12 из них и дойти до финала "Кубка Петрова". В целом по сезону Егор отражал 93,23 % бросков в створ при коэффициенте надежности 1,76.

Его конкуренты – Эдуард Рейзвих из карагандинской "Сарыарки", страж ворот "Нефтяника" из Альметьевска Роман Смирягин, Александр Скрынник из тольяттинской "Лады", голкипер "Динамо" из Санкт-Петербурга Антон Тодыков и Павел Хомченко из воскресенского "Химика".