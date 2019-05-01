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Перспективного нападающего подписал тюменский "Рубин"

Спорт, 13:04 22 мая 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Очередной трансферный ход сделал тюменский ХК "Рубин". Состав команды пополнил нападающий Семён Иванов, сообщает пресс-служба клуба.

Форварду 23 года. Уроженец Москвы именно в столице начал играть. Но на профессиональном уровне дебютировал в Новосибирске. Там Иванов два сезона играл в МХЛ за "Сибирских снайперов", забросив 37 шайб и отдав 36 передач за 114 матчей.

С 2015 по 2018 год Семён играл в чемпионате ВХЛ за "Ермак" из Ангарска. Параллельно он периодически привлекался в "Сибирь" из Новосибирска в Континентальной хоккейной лиге. В элите молодой нападающий успел провести 10 матчей и даже открыть счет голам.

В прошлом сезоне Иванов в чемпионате ВХЛ защищал цвета новокузнецкого "Металлурга". В активе форварда 42 матча и 18 (10+8) очков.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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