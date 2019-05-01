Хоккеистов "Рубина" осыпали золотом

| Фото: пресс-служба ХК "Рубин" | Фото: пресс-служба ХК "Рубин"

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Хоккеисты тюменского "Рубина", выигравшие золотые медали чемпионата ВХЛ, снова собрались вместе 21 мая. Им вручали награды во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба клуба.

С трибуны болельщиков и партнеров поблагодарил Станислав Тунхузин. В сезоне он выводил сибиряков на лед с капитанской нашивкой.

"Атмосфера на награждении просто классная. Я рад увидеться с парнями, с которыми мы прошли сезон и выиграли золотые медали", - сказал экс-капитан "Рубина" и добавил, что этот год навсегда останется у него в сердце.

Официальная часть праздника продолжалась порядка одного часа, а затем болельщики, забившие зал Дворца спорта и творчества "Пионер" под завязку, еще долго общались с хоккеистами в неформальной обстановке, брали автографы, фотографировались на память и дарили подарки.

Почитатели ледовой игры, среди которых было много прекрасных дам, увидели рубиновцев в новой роли импозантных рыцарей без привычной экипировки, но стильно и торжественно одетых.

Разумеется, не обошлось без приветственных слов и проникновенных поздравительных речей со сцены. На нее поднимались, в том числе, директор ХК "Рубин" Александр Попов, генеральный менеджер Николай Бабенко, главный тренер команды Михаил Звягин, его помощники Алексей Исаков и Кирилл Брагин. Прямо на сцене вручили свои именные свитера болельщицам вратарь Егор Назаров и защитник Никита Лисов.

Почетными гостями мероприятия были управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов, а также известный тренер и функционер, внесший огромный вклад в развитие отечественного хоккея Игорь Тузик.

"Что почувствовал, когда мы вошли в зрительный зал? Мурашки пробежали по спине. Эмоционально был очень сильный момент. Ради этого стоит играть, выполнять свою работу, - поделился Михаил Звягин. – Да, сейчас уже пришло осознание того, что команда добилась отличного результата. Наградой ребятам стали вот эти золотые медали. Теперь соберемся в июле и начнем готовиться к следующему сезону…"

Управляющий директор ВХЛ Кирилл Пафифов высоко оценил золотой сезон сибирского клуба.

"Рубин" очень здорово выступил в этом сезоне, - отметил он. - Наверное, даже немногие из экспертов ожидали такого результата от команды. Хотя сибирский клуб – один из самых титулованных в ВХЛ. Чемпионат был очень сильный, и команда провела его блестяще".

Одним из лидеров тюменского клуба в золотом сезоне Высшей хоккейной лиги стал голкипер Егор Назаров. Его отдельно отметил руководитель клуба Александр Попов. Обожают Егора и болельщики. На церемонии награждения "Рубина" золотыми медалями они даже вручили Назарову импровизированную "Везину Трофи" - награду, которую получает лучший вратарь НХЛ.

"Иной раз ком в горле встает, очень жалко, что многие игроки расходятся, - поделился Назаров. - Хотелось бы дальше играть в этом коллективе, в таком составе. Что поделаешь, такова хоккейная жизнь. Дай Бог, что такой классный дружный, веселый и задорный коллектив еще будет в моей команде".

Венцом мероприятия стал чемпионский салют в честь золотых медалистов, сопровождаемый бурными и продолжительными аплодисментами болельщиков.