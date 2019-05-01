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Мнихович стал новобранцем "Рубина"

Спорт, 11:14 13 мая 2019

championat48.ru | Фото: championat48.ru

Нападающий Андрей Мнихович стал еще одним новичком ХК "Рубин" в рамках селекционной работы, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Форварду 24 года. Мнихович является воспитанником липецкого хоккея. Но профессиональную карьеру он начал в Татарстане. В 2011 году Мниховича на драфте КХЛ выбрал "Нефтехимик "из Нижнекамска. На протяжении четырех сезонов он помогал молодежке клуба - "Реактору" - в чемпионате МХЛ, где провел 188 матчей и набрал 128 очков, забросив 50 шайб. При этом Андрея привлекали к первой команде. В КХЛ за "Нефтехимик" он сыграл 26 встреч.

С сезона 2014/2015 нападающий выступал в чемпионате ВХЛ. Он поиграл за альметьевский "Нефтяник", "Барс" из Казани, пензенский "Дизель", "Ижсталь" из Ижевска и красноярский "Сокол".

Минувший сезон Мнихович провел в самарском клубе ЦСК ВВС, не пробившемся в плей-офф. Там нападающий стал лучшим бомбардиром, набрав 35 (11+24) очков в 54 матчах.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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