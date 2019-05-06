ХК "Рубин" подписал контракт с нападающим Андреем Безносовым

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" подписал контракт с нападающим казанского "Барса" Андреем Безносовым, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

21-летний форвард начинал заниматься хоккеем в Кургане, но на юношеском уровне три сезона провел в Тюмени. Он выступал в первенстве России за "Газовик" и "Тюменский легион". Дебют новобранца "Рубина" в высшей лиге состоялся в сезоне 2017-2018 годов в курганском "Зауралье". За эту команду Безносов провел 34 матча в чемпионате и плей-офф.

"Не могу сказать, что предложение от "Рубина" поступило давно, но оно было. Оставалось решить все вопросы с предыдущим клубом. В хоккей я начинал играть на позиции защитника, но в Тюмени мне предложили попробовать себя в нападении. Понравилось, так и оказался в атаке", - рассказал Андрей Безносов.