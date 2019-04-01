Болельщики поблагодарили "Рубин" за увлекательный сезон

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Тюменский "Рубин" завоевал золото Всероссийского соревнования клубов ВХЛ. Единственное, что не удалось в этом успешном для сибиряков сезоне, положить медали высшей пробы в Кубок Петрова.

В финале до четырех побед за трофей "Рубин" уступил "Сарыарке" из Караганды (1:4), сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Один из наставников рубиновцев Кирилл Брагин прокомментировал исход борьбы: "Выход в финал - само по себе большое достижение для нашей команды. Конечно, досадно и обидно, что мы проиграли. Готовились очень серьезно и досконально. Цель в финале была одна – победа. Ее можно было достичь. К сожалению, не получилось. Сейчас сложно что-то говорить, надо проанализировать матчи. Тем не менее, сезон получился успешным".

В финальной игре место на последнем рубеже сибиряков занял Егор Назаров. Линию защиты образовали семь игроков: Никита Кротиков – Александр Федотов, Константин Фаст – Егор Кунгурцев, Максим Верёвкин – Станислав Тунхузин и Егор Брютов. Все тройки атаки выглядели привычным для последних матчей образом. В первой с "центром" Александром Комаристым действовали Илья Карлин и Алексей Князев. Второй "треугольник" образовали Егор Попов – Константин Белов – Владимир Коротков. В тройку Дениса Ячменёва были включены Вадим Кравченко и Денис Давыдов. С Антоном Рехтиным играли Дмитрий Бойчук и Антон Угольников. Роль тринадцатого форварда получил Иван Степанов.

Начало стартового отрезка получилось нервозным. Игроки обеих команд допускали много брака в передачах. Из "броуновского движения" пользу извлекли гости. Они разыграли шайбу вблизи ворот Назарова и Артур Сарваров поразил цель. Затем началась череда удалений. Сначала в меньшинстве оказались сибиряки, затем - карагандинцы. Большинство хозяева не реализовали, но через 11 секунд восстановили паритет. После броска Фаста шайба отскочила на "пятачок" и Рехтин разобрался в ситуации. На кураже хозяева продолжали атаковать до сирены на перерыв.

На 22-й минуте гости, получив козырь в виде ближней скамейки к зоне атаки, вышли вперед. Прицельный бросок в верхний угол произвел Эмиль Нургалиев. Вскоре тюменцы остались в меньшинстве, но выстояли. Во втором периоде гости в пять раз перебросали сибиряков, но Назаров был на высоте положения. При этом рубиновцы старались оказывать давление на оборону соперников.

Третью шайбу тюменцы пропустили на 44-й секунде в меньшинстве. Комбинацию гостей завершил Олег Ломако. До финальной сирены хозяева пытались спасти матч. На 52-й минуте сибиряки получили четыре минуты большинства, но упустили шанс. В итоге "Сарыарка" довела дело до победы. Когда Назаров уступил место на льду полевому игроку, Максим Кицын поразил пустые ворота хозяев. Тем не менее, три с лишним тысячи болельщиков стоя приветствовали подопечных Михаила Звягина, благодаря их за великолепный сезон.