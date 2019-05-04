ХК "Рубин" покинули десять игроков

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

У тюменского хоккейного клуба "Рубин", как и у всех клубов Высшей лиги, с 1 мая начался официальный период формирования состава. В следующем сезоне за "Рубин" не будут выступать ряд игроков, сообщает пресс-служба команды.

Среди покинувших команду: защитники Алексей Кожевников, Станислав Тунхузин, Савелий Козлов и Никита Кротиков, а также нападающие Александр Чиглинцев, Владимир Королев, Антон Рехтин, Владимир Коротков, Дмитрий Бойчук и Алексей Князев.

Выступавший в прошедшем сезоне в Высшей хоккейной лиге за тюменский "Рубин" 29-летний нападающий Владимир Коротков продолжит карьеру в "Соколе" из Красноярска.

В прошедшем сезоне Коротков провел за "Рубин" 72 матча в чемпионате и "Кубке Владимира Петрова" ВХЛ, набрав 26 очков по системе "гол+пас".

Работа по формированию состава команды "Рубин" на следующий сезон продолжается.