"Рубин" установил рекорд по количеству финалов в плей-офф

Тюменский "Рубин" вышел в финал плей-офф чемпионата Высшей хоккейной лиги. Его соперником в битве за Кубок Петрова станет "Сарыарка" из Караганды, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

"Рубин" вышел в финал плей-офф в четвертый раз за девять сезонов существования лиги. Это – рекорд ВХЛ. Тюменцы взяли трофей в дебютном сезоне 2010/2011. Также команда доходила до решающей стадии в 2012 и 2014 годах. Пять лет спустя тюменская команда снова будет биться за трофей.

Для "Сарыарки" финал станет третьим за время выступления в ВХЛ. Один раз карагандинский клуб стал лучшим в лиге (2014 год). Трижды в решающей стадии плей-офф бился нефтекамский "Торос" (2012, 2013 и 2015 годы). Всякий раз команда из Башкортостана побеждала.

По два финала у альметьевского "Нефтяника" и клуба "Ижсталь" из Ижевска. Но если татарстанский коллектив поднимал Кубок над головой (2016), то дружина из Удмуртии оба раза уступила.

Два последних сезона чемпионами становились динамовцы. В 2017 году клуб из Балашихи был сильнее усть-каменогорского "Торпедо", а в следующем сезоне – питерские бело-голубые одолели земляков из команды "СКА-Нева".