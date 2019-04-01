Тюменский "Рубин" вышел в финал плей-офф

Со счетом 2:1 завершилась встреча "Рубина" и "Тороса" из Нефтекамска во Дворце спорта в Тюмени 10 апреля, сообщает пресс-служба сибирского клуба. Это был шестой матч полуфинала розыгрыша "Кубка Владимира Петрова" Высшей хоккейной лиги, которым и завершилась серия до четырех побед.

Последний рубеж хозяев защищал Егор Назаров. Линию обороны в заявке сибиряков составили: Александр Федотов – Никита Лисов, Константин Фаст – Егор Кунгурцев, Максим Верёвкин – Станислав Тунхузин и Егор Брютов. В первую тройку атаки Александра Комаристого, по сложившейся традиции, вошли Илья Карлин и Алексей Князев. Второе звено составили Егор Попов – Константин Белов – Владимир Коротков. В тройке Дениса Ячменёва оказались Вадим Кравченко и Денис Давыдов. С "центром" Антоном Рехтиным играли Дмитрий Бойчук и Антон Угольников. В качестве тринадцатого форварда в заявку был включен Иван Степанов.

В первом периоде превосходство хозяев по броскам в створ ворот было несущественным (11-9). Однако ситуацию на площадке сибиряки контролировали основательно. Навязывая соперникам прессинг, "рубиновые" перехватывали шайбу и заставляли голкипера гостей Станислава Тарасова работать в поте лица. Уже на четвертой минуте торосовцы остались в меньшинстве. А второе большинство тюменцы реализовали. На исходе 9-й минуты Станислав Тунхузин набросил шайбу на ворота, а добил снаряд в цель Максим Верёвкин. Хозяева прибавили в скорости. Моменты в зоне гостей возникали один за другим. Правда, нанести голевой удар тюменцы не могли. А в концовке отрезка "Торос" едва не восстановил паритет. Сибиряков выручил Назаров, приняв на себя мощный "выстрел" соперника в упор.

Второй период превратился в зубодробительный карнавал, в котором нашлось место всему, что заставляет болельщиков заполнять трибуны под завязку: и реактивным контратакам, и креативным передачам, мощным броскам, ошибкам защитников и сумасшедшим сэйвом вратарей. На 35-й минуте шайба угодила в штангу ворот "Рубина". Затем Назаров изловчился ее зафиксировать. Несколько раз были близки ко второму взятию ворот соперников и рубиновцы. Однажды им пришлось провести две минуты в меньшинстве. После сирены на перерыв выяснилось, что торосовцы чуть опередили тюменцев по количеству бросков в створ (13-12).

В начале третьего периода рубиновцы во второй раз реализовали большинство. В толчее у ворот "Тороса" расторопнее всех оказался Комаристый. Голевую передачу на свой лицевой счет записал Илья Карлин. Однако на 53-й минуте Эдуард Гиматов протолкнул-таки шайбу в ворота "Рубина". Оставшееся время встречи стало для сибиряков настоящим испытанием, но они его с честью выдержали.

Таким образом, "Рубин" впервые за пять лет вышел в финал плей-офф. Также он стал победителем Всероссийского соревнования среди клубов ВХЛ. Теперь за главный трофей лиги - "Кубок Петрова" - тюменцы сразятся в серии с карагандинской "Сарыаркой", первые два матча пройдут дома.