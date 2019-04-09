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Раскуплены почти все билеты на шестой матч "Рубин" - "Торос"

Спорт, 12:53 09 апреля 2019

www.hcrubin.ru

Продажа билетов на матч "Рубин" - "Торос" закрыта до дня проведения битвы, которая состоится 10 апреля в тюменском Дворце спорта, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Пенсионеры, студенты и инвалиды приобрести билеты со скидкой могут только в день игры.

Сейчас на матч в рамках полуфинала плей-офф чемпионата ВХЛ осталось 137 свободных мест, поэтому оператор вынужден приостановить продажу.

Напомним, "Рубин" вырвался в лидеры противостояния по итогам последних трех матчей. В серии до четырех побед тюменцы ведут 3-2.

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# ВХЛ , плей-офф , Торос , ХК Рубин , хоккей

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