"Рубин" лидирует в противостоянии с "Торосом"

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"Рубин" провел пятый полуфинальный поединок плей-офф Высшей хоккейной лиги с "Торосом" в Нефтекамске - 4:1, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Таким образом сибиряки стали лидерами в противостоянии до четырех побед (3-2). Шестой поединок полуфиналисты проведут в Тюмени 10 апреля.

По сравнению в предыдущим матчем в Тюмени, в составе "рубиновых" произошло одно изменение. В строй вернулся отбывший дисквалификацию нападающий Егор Попов. Соответственно, форвард Владимир Королёв в "ростер" не попал. Матч тюменцы начали тройкой форвардов Алексей Князев – Александр Комаристый – Илья Карлин. С ними действовали защитники Никита Лисов и Александр Федотов.

Эти игроки приняли на себя первый удар со стороны соперников. Гонимые жаждой реванша после поражений в двух предыдущих матчах, торосовцы начали встречу очень активно. Однако оборона сибиряков во главе с Егором Назаровым не дрогнула. А на шестой минуте рубиновцы открыли счет. Они здорово сыграли при отборе шайбы, затем Денис Ячменёв вывел тонкой передачей на ворота хозяев Вадима Кравченко, который переиграл вратаря Даниила Тарасова. Следует отметить, что в первом периоде гости совершили четырнадцать бросков по воротам, а хозяева – четыре. Незадолго до перерыва состоялось первое удаление в матче и в меньшинстве остались гости. Тюменцы воспользовались шансом, увеличив свой отрыв. Дальний бросок произвел капитан "Рубина" защитник Станислав Тунхузин. Ассистентом стал его коллега по амплуа Максим Верёвкин. Успех гостей во многом определили характер игры во втором периоде. Торосовцам не оставалось ничего другого, как атаковать. Но неразрешимых задач перед обороной сибиряков они не ставили. Правда, в нескольких эпизодах Назарову пришлось очень постараться, чтобы отвести угрозу от своих ворот. На 34-й минуте за удар коленом Верёвкина был изгнан на две минуты со льда Илья Бочков и Алексей Князев мощным броском в третий раз огорчил Тарасова. Концовку периода тюменцы были вынуждены провести в меньшинстве, но смогли удержать комфортное преимущество.

Однако на 42-й минуте "Торос" все-таки реализовал большинство. Защитник Максим Рогов отправил шайбу в направлении ворот "Рубина" и Назаров, которому закрывали обзор игроки, капитулировал. Вскоре тюменцы вновь остались в меньшинстве, но в сложный момент выстояли.

Нападающий Вадим Кравченко бросил по воротам, а форвард Денис Давыдов добил шайбу в сетку. Крохотную надежду "Торосу" дало удаление в составе рубиновцев на 59-й минуте. Нефтекамцы выпустили на лед шестого полевого игрока, но "Рубин" отстоял третью победу в серии.