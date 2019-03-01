Тюменский "Рубин" уступил "Торосу" в Нефтекамске

| Фото: из официальной группы тюменского хоккейного клуба «Рубин» во ВКонтакте | Фото: из официальной группы тюменского хоккейного клуба «Рубин» во ВКонтакте

Со счетом 3:2 в пользу "Тороса" завершил встречу тюменский "Рубин", сообщает хоккейный клуб.

Второй матч полуфинала плей-офф закончился в Нефтекамске.

На 9-й минуте голкипера тюменцев Егора Назарова огорчил Илья Баранов, проявивший высокое индивидуальное мастерство. Но этот удар отнюдь не стал для гостей роковым. Удача явно отвернулась от подопечных Михаила Звягина в концовке отрезка. На 18-й минуте преимущество торосовцев удвоил Павел Шэн. А за 14 секунд до сирены на перерыв Баранов оформил дубль, реализовав большинство.

Во втором периоде на последний рубеж тюменской команды заступил Павел Гущин. Этот 19-летний вратарь проявил твердость характера, не пропустив до финальной сирены ни одной шайбы. Впрочем, полевые игроки "Рубина" сделали все возможное, чтобы работы у Гущина было мало. Де-факто, второй и третий отрезки сложились в отдельный матч, волю в котором диктовали сопернику рубиновцы. Достаточно сказать, что в середине матча они вчетверо перебросали своих оппонентов. На 27-й минуте Антон Рехтин, воспользовавшись инертностью хозяев в обороне, сократил отставание в счете. Фактор близости своей скамейки к зоне атаки тюменцы использовали по максимуму, изрядно измотав хозяев, как физически, так и морально.

Провести третий отрезок на "одной ноге" у подопечных Руслана Сулейманова также не получилось, но они смогли удержать победный результат. На 45-й минуте защитник "Рубина" Максим Верёвкин застал врасплох голкипера Даниила Тарасова. В дальнейшем хозяева думали только о том, чтобы отстоять преимущество. В концовке встречи рубиновцам представился шанс совершить-таки "комбэк". Торосовцы остались в меньшинстве, а Гущин уступил место на площадке шестому полевому игроку. Финальная сирена застала нефтекамских хоккеистов прижатыми к воротам.

Третий и четвертый поединки серии до четырех побед соперники проведут 3 и 4 апреля в Тюмени.