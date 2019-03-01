Тюменский "Рубин" проиграл "Торосу" в Нефтекамске

| Фото: из официальной группы тюменского хоккейного клуба «Рубин» во ВКонтакте | Фото: из официальной группы тюменского хоккейного клуба «Рубин» во ВКонтакте

Тюменский хоккейный клуб "Рубин" проиграл "Торосу" в первом матче полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги со счетом 2:3.

После первого периода тюменцы вели со счетом 2:1. Уже на второй минуте Никита Лисов подключился к атаке и замкнул пас из-за ворот броском в касание, сообщают в официальной группе "Рубина" во Вконтакте. На 4-й минуте Владимир Коротков гроссмейстерски обыграл на пятачке распластавшегося защитника и переиграл вратаря. На последней минуте первого периода тюменцы пропустили шайбу от Станислава Голованова.

Во втором периоде, который ознаменовался большим количеством удалений, хозяева сравняли счет благодаря Кириллу Цулыгину. В третьем периоде на 46-й минуте гости остались вчетвером, и после 53 минуты шайбу "Рубину" забил Андрей Банников.

Тюменские болельщики, поддерживающие команду, отмечают, что игра была тяжелейшей, и надеются на победу во втором матче, который состоится 31 марта.

Дарья Казакова