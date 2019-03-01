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Тюменский "Рубин" сыграет шестой матч в Москве

Спорт, 15:01 23 марта 2019

hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Шестой матч второго раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги проведет в Москве ХК "Рубин" с местной "Звездой" 2 мартра. В серии до четырёх побед впереди сибиряки, сообщает тюменский клуб.

В предыдущем матче тюменцы одолели столичную дружину на домашнем льду со счетом 2:0. Для армейцев эта встреча станет десятой в нынешнем плей-офф.

Матч "Рубина" в ЛДС ЦСКА начнется в 19 часов по тюменскому времени.

Интересно, что предыдущая победа "Рубина" в серии плей-офф ВХЛ со счетом 4-2 состоялась в 2014 году, когда в первом раунде тюменцы справились с "Ариадой" из Волжска.

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# ХК Рубин , хоккей

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