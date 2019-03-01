"Рубин" вырвался в лидеры в противостоянии со "Звездой"

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" одолел московскую "Звезду" 2:0 в пятом матче в рамках четвертьфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги на домашней площадке 20 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Сибиряки в серии повели 3:2.

Место на последнем рубеже хозяев занял Егор Назаров. Тренерский штаб сибиряков во главе с Михаилом Звягиным не стал менять линию атаки, заявив нападающих в таких сочетаниях, в которых они действовали в предыдущем матче со "Звездой" в гостях (2:1).

Сразу после стартового вбрасывания шайбы армейцы принялись давить на ворота "Рубина". Тюменцы действовали "вторым номером", разумно не втягиваясь со "Звездой" в обмен ударами. К тому же на пятой минуте гости получили большинство… В сложных ситуациях, в которые рубиновцы попадали за минуту по нескольку раз, их выручал Назаров. Вторая половина первого периода ознаменовалась серийными удалениями. Можно сказать, что это была на руку рубиновцам. За пятнадцать секунд до сирены на перерыв счет своим голам в плей-офф набрал нападающий Александр Чиглинцев. Партнеры - Константин Фаст и Антон Угольников - сделали все, чтобы восьмой номер мог попасть в ворота "Звезды".

Второй период стал для обороны "Рубина" еще более тяжелым. Волны армейских атак накатывались на сибиряков одна за одной. Порой хозяева теряли самообладание, но их выручал Назаров. И все-таки в концовке отрезка хозяева начали огрызаться. Лидерство тюменской команды могли упрочить Владимир Коротков, Илья Карлин, Никита Лисов…

В начале третьего периода рубиновцы снова забросили. Они перехватили шайбу, втащили ее в зону атаки и Чиглинцев в борьбе с соперниками исхитрился выполнить передачу на Егора Попова, который не промахнулся. После этого хозяева все чаще и чаще стали ловить соперников на контратаках. На 52-й минуте армейцы получили большинство. В сложный момент сибиряки проявили героизм. Они блокировали три мощных броска за одну армейскую атаку. Также невозмутим был Назаров. В концовке встречи гости допустили нарушение численного состава, остались вчетвером и лишились шанса на спасение матча. Армейцам не помогло даже удаление у "Рубина" и замена вратаря на шестого полевого игрока. Отметим, что Назаров провел третий матч без пропущенных шайб в плей-офф.

Теперь шестой матч серии состоится 23 марта в Москве.