"Рубин" сравнял счет со "Звездой"

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Тюменский "Рубин" сравнял счет в серии игр со "Звездой" - 2:2 – за выходные, 16 и 17 марта, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Третья встреча с московской командой в рамках четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги в столице закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Таким образом, на один день фарм-клуб ЦСКА стал лидером противостояния (2-1).

А 17 марта четвертый матч серии завершился победой сибиряков - 2:1.

По сравнению с третьей встречей на столичном льду, в составе тюменцев произошли некоторые изменения. В линию обороны вернулся Никита Лисов, заменивший Алексея Кожевникова. Попал в состав нападающий Антон Угольников. Не сыграл форвард Антон Рехтин. Последний рубеж сибиряков защищал Егор Назаров.

В отличие от поединка днем ранее, блицкриг армейцам не удался. Сибиряки охладили стартовый пыл хозяев, которые, впрочем, сломя голову в атаку не рвались. И все-таки "Рубин" первым остался в меньшинстве. Произошло это на 13-й минуте матча. К перерыву москвичи получили три удаления. При этом соперники не давали друг другу развернуться в атаке и бросков по воротам было относительно немного (9:8).

А в начале следующего отрезка рубиновцы открыли счет. Причем отличился выпускник школы московского ЦСКА Никита Лисов, поразивший ворота "Звезды" кистевым броском. Ему ассистировал Илья Карлин. Впереди сибиряки были семь минут и девятнадцать секунд, пока Никита Макеев не завершил позиционную атаку хозяев – 1:1. До второго перерыва тюменцы были вынуждены дважды играть в меньшинстве, но выстояли. В равной борьбе прошел и третий период. Рубиновцы могли как забросить, так и пропустить. Сибирякам не удавалось обходиться без ошибок и порой они сами подкидывали работу Назарову. В том числе, при игре в большинстве, которое получили на 57-й минуте матча. В итоге соперникам пришлось выходить на дополнительный период.

Армейцы начали четвертый отрезок очень активно, явно желая быстрее завершить поединок. Тюменцы не стали возражать и организовали стремительную голевую контратаку. Ее завершил защитник Максим Верёвкин, вовремя подоспевший к шайбе на пятачок московского коллектива. Отметим, что этот гол стал для Верёвкина первым за время выступления за "Рубин". В атаке деятельное участие приняли Илья Карлин и Владимир Коротков. Таким образом, "Рубин" сравнял счет в серии (2-2).

Теперь 20 марта в Тюмени команды проведут пятый поединок в рамках противостояния до четырех побед.