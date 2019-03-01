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Рубиновец Станислав Тунхузин назван лучшим защитником

Спорт, 14:43 12 марта 2019

www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Капитан тюменского "Рубина" Станислав Тунхузин признан лучшим защитником первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В активе сорок четвертого номера сибирской дружины три очка по системе "гол+пас" (1+2), набранные в трех встречах с ХК "Рязань". Причем гол Тунхузина оказался победным.

В других амплуа лавры достались вратарю курганского "Зауралья" Евгению Ярославлеву и нападающему альметьевского "Нефтяника" Всеволоду Ястребкову. Среди новичков ВХЛ ярче и полезнее других проявил себя форвард питерского "Динамо" Никита Дыняк. Личный успех наверняка подсластил ему горький привкус разочарования после выбытия действующих чемпионов ВХЛ из борьбы за "Кубок Петрова".

Напомним, 12 и 13 марта тюменская команда в четвертьфинале плей-офф Высшей хоккейной лиги сразится со "Звездой" на домашнем льду.

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# ВХЛ , плей-офф , ХК Рубин , хоккей

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