Рубиновец Станислав Тунхузин назван лучшим защитником

| Фото: www.hcrubin.ru | Фото: www.hcrubin.ru

Капитан тюменского "Рубина" Станислав Тунхузин признан лучшим защитником первого раунда плей-офф Высшей хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

В активе сорок четвертого номера сибирской дружины три очка по системе "гол+пас" (1+2), набранные в трех встречах с ХК "Рязань". Причем гол Тунхузина оказался победным.

В других амплуа лавры достались вратарю курганского "Зауралья" Евгению Ярославлеву и нападающему альметьевского "Нефтяника" Всеволоду Ястребкову. Среди новичков ВХЛ ярче и полезнее других проявил себя форвард питерского "Динамо" Никита Дыняк. Личный успех наверняка подсластил ему горький привкус разочарования после выбытия действующих чемпионов ВХЛ из борьбы за "Кубок Петрова".

Напомним, 12 и 13 марта тюменская команда в четвертьфинале плей-офф Высшей хоккейной лиги сразится со "Звездой" на домашнем льду.