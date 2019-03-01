Хоккеисты ХК "Рубин" сразятся с московской "Звездой"

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Соперником тюменской команды по четвертьфиналу плей-офф Высшей хоккейной лиги станет московская "Звезда". Первый и второй матчи с сибиряки проведут на домашнем льду 12 и 13 марта, сообщает ХК "Рубин".

Соперник "Рубина" по второму раунду "Кубка Петрова" определился 8 марта. После завершения пятого матча серии до трех побед в рамках 1/8 финала между нефтекамским "Торосом" и "Динамо" из Санкт – Петербурга – 3:2.

Хозяева, башкирские хоккеисты, забросили три шайбы в первом периоде. В заключительном отрезке Сергей Шестаков и Станислав Кондратьев сократили отставание гостей, но победный результат "Торос" удержал. В четвертьфинале он встретится с курганским "Зауральем".

Победитель регулярного чемпионата ВХЛ питерский "СКА-Нева" будет соперничать с красноярским "Соколом". Эти пары команд начнут борьбу 11 марта.

На следующий день, наряду с матчем "Рубин" - "Звезда", состоится поединок в Альметьевске, где "Нефтяник" примет "Сарыарку" из Караганды.

Третий и четвертый матчи серии со "Звездой" "Рубин" проведет 16 и 17 марта в Москве.