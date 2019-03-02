ХК "Рубин" одержал вторую победу в серии с рязанцами

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" провел второй домашний матч с ХК "Рязань" в рамках первого раунда "Кубка Петрова" Высшей хоккейной лиги. Тюменцы одержали минимальную победу - 1:0, сообщает пресс-служба клуба.

Первый период прошел под знаком превосходства хозяев. Они почти втрое перебросали соперников. Но по-настоящему острых моментов у ворот "Рязани" было не слишком много. Гости уповали на ошибки рубиновцев, но последние шансов оппонентам не дали.

В концовке второго периода "Рубина" открыл счет, отличился защитник Станислав Тунхузин. Ассистировал ему Алексей Князев. До сирены на перерыв сибиряки могли увеличить отрыв.

В третьем периоде тюменцы не позволили соперникам создать что-то конструктивное в атаке. За две минуты до сирены гости сняли вратаря, но едва не пропустили сами.

После матча главный тренер "Рубина" Михаил Звягин отметил, что игра шла до заброшенной шайбы.

"Это было видно по содержанию матча. Мы повели в счете и в дальнейшем уже не раскрывались, чтобы не пропустить контратаку. К сожалению, в третьем периоде у нас был перебор с удалениями. Поздравляю команду и болельщиков. Ребята все силы отдавали борьбе", - отметил Михаил Звягин.

"Рубин" упрочил лидерство в серии до трех побед (2-0).