  • 15 марта 201915.03.2019пятница
  • USD65,4021
    EUR74,0613
  • В Тюмени -5..-7 С 11 м/с ветер западный

"Рубин" сыграет в Москве

Спорт, 16:21 15 марта 2019

www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" в рамках четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги проведет два матча со "Звездой" в Москве 16 и 17 марта.

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, в состав вошли вратари: Егор Назаров, Павел Гущин и Николай Дрёмин.

Защитники: Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Алексей Кожевников, Никита Лисов, Станислав Тунхузин, Егор Брютов, Константин Фаст, Максим Верёвкин и Никита Кротиков.

Нападающие: Илья Карлин, Александр Чиглинцев, Егор Попов, Иван Степанов, Денис Давыдов, Денис Ячменёв, Вадим Кравченко, Владимир Королёв, Антон Рехтин, Владимир Коротков, Константин Белов, Дмитрий Бойчук, Александр Комаристый, Алексей Князев и Антон Угольников.

Напомним, счет в серии до четырех побед пока ничейный (1-1). Первую игру в Тюмени "Рубин" провел успешно, итог встречи - 3:1, а в последующей битве верх одержала "Звезда" - 2:1.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ВХЛ , Москва , ХК Рубин , хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 15.03.2019Тюменцы сыграют в футбол на снегу на фестивале "Крымская весна"
16:21 15.03.2019"Рубин" сыграет в Москве
15:38 15.03.2019"Тюмень" и "Газпром-Югра" продолжат борьбу за Кубок России
13:37 15.03.2019Против футболистов "Тюмени" выйдет четырнадцатилетний соперник