"Рубин" сыграет в Москве

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Тюменский "Рубин" в рамках четвертьфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги проведет два матча со "Звездой" в Москве 16 и 17 марта.

Как сообщает пресс-служба сибирского клуба, в состав вошли вратари: Егор Назаров, Павел Гущин и Николай Дрёмин.

Защитники: Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Алексей Кожевников, Никита Лисов, Станислав Тунхузин, Егор Брютов, Константин Фаст, Максим Верёвкин и Никита Кротиков.

Нападающие: Илья Карлин, Александр Чиглинцев, Егор Попов, Иван Степанов, Денис Давыдов, Денис Ячменёв, Вадим Кравченко, Владимир Королёв, Антон Рехтин, Владимир Коротков, Константин Белов, Дмитрий Бойчук, Александр Комаристый, Алексей Князев и Антон Угольников.

Напомним, счет в серии до четырех побед пока ничейный (1-1). Первую игру в Тюмени "Рубин" провел успешно, итог встречи - 3:1, а в последующей битве верх одержала "Звезда" - 2:1.