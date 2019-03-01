Тюменский лед примет пятый матч "Рубина" со "Звездой"

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Тюменский "Рубин" проведет пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги с московской "Звездой" на домашнем льду 20 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в противостоянии до четырех побед установилось равновесие (2-2). О настроении сибиряков рассказал защитник Никита Лисов. Он является воспитанником спортивной школы столичного ЦСКА, в систему которого входит "Звезда".

"Сейчас готовимся в спокойном режиме. Перегорать не надо, - поделился хоккеист. - Играют две равные команды. На этом этапе ни у кого нет существенного преимущества. Побеждает тот, кто удачливее и меньше ошибается".