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Тюменский лед примет пятый матч "Рубина" со "Звездой"

Спорт, 12:38 20 марта 2019

hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" проведет пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги с московской "Звездой" на домашнем льду 20 марта, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в противостоянии до четырех побед установилось равновесие (2-2). О настроении сибиряков рассказал защитник Никита Лисов. Он является воспитанником спортивной школы столичного ЦСКА, в систему которого входит "Звезда".

"Сейчас готовимся в спокойном режиме. Перегорать не надо, - поделился хоккеист. - Играют две равные команды. На этом этапе ни у кого нет существенного преимущества. Побеждает тот, кто удачливее и меньше ошибается".

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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