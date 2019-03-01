В полуфинале плей-офф "Рубин" встретится с принципиальным соперником

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С "Торосом" из Нефтекамска будет соперничать тюменский "Рубин" в полуфинале плей-офф Высшей хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба ХК "Рубин", соперник сибиряков в третьем раунде определился после того, как в седьмом матче четвертьфинальной серии "Сарыарка" из Караганды в Альметьевске одолела "Нефтяник" - 3:1. Таким образом, казахстанцы, которые в регулярном чемпионате ВХЛ заняли 10 место, в следующей стадии сыграют с лучшей дружиной первой части сезона "СКА-Невой" из Санкт-Петербурга. "Торос" и "Рубин" финишировали в "регулярке" на третьем и четвертом местах, соответственно. Первый и второй матчи полуфинала подопечные Михаила Звягина проведут в Нефтекамске 30 и 31 марта. Третий и четвертый поединки серии состоятся 3 и 4 апреля в Тюмени.

Между тем, соперничество "Рубина" и "Тороса" носит принципиальный характер с первого же сезона после образования Высшей хоккейной лиги. Тюменская и нефтекамская команды встретились в полуфинале первого плей-офф ВХЛ. В 2011 году в серии до четырех побед победителями вышли рубиновцы (4-1). Стартовый и второй матчи проходили в Тюмени. Причем торосовцы, уступив в первом поединке (1:2), во второй встрече взяли реванш (3:2). Матчи в Нефтекамске состоялись 3 и 4 апреля и успеха в них добились сибиряки (4:0 и 3:2). Выиграть пятый матч для рубиновцев оставалось делом техники, что они и сделали (3:1).

По-прежнему играет за нефтекамский клуб нападающий Станислав Голованов, который, впрочем, за прошедшие сезоны успел ярко проявить себя и в "Рубине". Что касается рубиновцев, то в их нынешнем составе есть только один игрок, сражавшийся восемь лет назад в полуфинале с "Торосом". Это нападающий Денис Ячменёв. В серии с нефтекамцами он отметился одной заброшенной шайбой. Произошло это в третьем матче на льду башкирской команды, завершившимся уверенной победой тюменцев (4:0). Первым чемпионом ВХЛ в итоге стал "Рубин".

В 2012 году рубиновцы сошлись с "Торосом" в финале плей-офф и тогда нефтекамцам удалось взять у сибиряков зеркальный реванш (4-1). С тех пор кубковых матчей на уровне ВХЛ между командами не было.