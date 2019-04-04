"Рубин" одолел "Торос" дома

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Со счетом 2:1 (в овертайме) завершился третий матч полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги между "Рубином" и "Торосом", сообщает пресс-служба тюменского клуба.

Последний рубеж хозяева доверили Егору Назарову. При этом, по сравнению с предыдущим матчем в Нефтекамске, состав сибирской дружины в линии атаки претерпел существенные изменения. Они были связаны, в том числе, с дисквалификацией нападающего Егора Попова. В первой тройке Александра Комаристого с Алексеем Князевым вместо Вадима Кравченко появился Илья Карлин. Соответственно, Кравченко оказался в третьем звене Дениса Ячменёва с Денисом Давыдовым. Вернулся в строй нападающий Владимир Королёв. Ему доверили место во второй тройке "центра" Константина Белова и Владимира Короткова. Четвертое звено составили Дмитрий Бойчук – Антон Рехтин – Антон Угольников. В качестве тринадцатого нападающего в заявку тюменцев был включен Иван Степанов.

В первом периоде хозяева вдвое перебросали соперников (14-7). Но нельзя сказать, что у Назарова было мало работы. Тем не менее, подопечные Михаила Звягина диктовали свою волю сопернику. Особенно остры в их исполнении были контратаки. Постепенно преимущество сибиряков в скорости стало проявляться довольно ощутимо. Это привело к двум удалениям игроков "Тороса". В результате на 17-й минуте рубиновцы получили возможность атаковать в формате "5 на 3". К сожалению, пробить вратаря Даниила Тарасова сибирякам не удалось.

Во втором периоде превосходство хозяев по количеству бросков в створ оказалось еще более существенным. При этом, торосовцы проводили острые контратаки. На 26-й минуте тюменцы остались в меньшинстве. Вдобавок, Князев получил десятиминутный штраф. Тем не менее, с вызовом хозяева справились. Постепенно в действиях игроков "Тороса" стали проявляться признаки усталости. Рубиновцам надо было еще немного поднажать, что они и сделали. На 38-й минуте сибиряки провели-таки результативную атаку. Ее завершил Давыдов, отправивший шайбу в сетку с пятачка.

В заключительном периоде хозяева применяли тактику давления в средней зоне и у ворот "Тороса". Дважды сибиряки действовали в большинстве, но не воспользовались шансами. Ближе к финишу матча торосовцы поднажали, добившись удаления в составе "Рубина". Две минуты провели гости в зоне атаки. В меньшинстве тюменцы все-таки отбились, но через две секунды после завершения штрафного времени, нефтекамцы восстановили паритет – передачу на пятачок замкнул Артём Чернов.

Дополнительный период продлился 3 минуты и 59 секунд. Точку в матче великолепным броском поставил капитан "Рубина" Станислав Тунхузин. Ему ассистировали Коротков и Белов.

Следующий матч серии состоится 4 апреля.