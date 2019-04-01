На финальные поединки "Рубина" - не более четырех билетов в одни руки

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Первые финальные матчи чемпионата ВХЛ за Кубок Петрова "Рубин" и "Сарыарка" проведут в Тюмени 16 и 17 апреля.

Стартовала продажа билетов на сайте Кассир.ру, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Правила покупки билетов сохранились. Приоритетная продажа билетов для владельцев сезонных абонементов будет производиться в любых кассах Кассир.ру. Для покупки необходимо предъявить оригинал пластикового абонемента либо документ, удостоверяющий личность (для сверки с базой данных владельцев абонементов). В день игры бронь снимается и места выпускаются в свободную продажу.

Когда останется определенное минимальное количество билетов, продажа будет приостановлена для того, чтобы люди могли их приобрести в день матча.

Для борьбы с перекупщиками в одни руки - не более четырех билетов.