"Рубин" выиграл первый матч финала за Кубок Петрова

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Со счетом 3:2 закончилась первая встреча "Рубина" и карагадинской "Сарыарки" в Тюмени 16 апреля, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Так стартовал финал "Кубка Владимира Петрова" Высшей хоккейной лиги. Под сводами заполненного под завязку Дворца спорта подопечные Михаила Звягина забросили победную шайбу в начале второго дополнительного периода.

Последний рубеж тренерский штаб сибиряков доверил Егору Назарову. В линии обороны оказались семеро игроков: Александр Федотов – Никита Лисов, Константин Фаст – Егор Кунгурцев, Максим Верёвкин – Станислав Тунхузин и Егор Брютов. В первой тройке атаки Александра Комаристого действовали Илья Карлин и Алексей Князев. В звене Константина Белова были заявлены Егор Попов и Владимир Коротков. С "центром" Денисом Ячменёвым выходили на лед Вадим Кравченко и Денис Давыдов. Четвертое трио образовали Дмитрий Бойчук, Антон Рехтин и Антон Угольников. Тринадцатым форвардом был заявлен Иван Степанов.

Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик, обрушив на соперников град атак сразу после стартового вбрасывания. За три минуты тюменцы могли несколько раз поразить цель. Великолепные шансы открыть счет были у Давыдова и Рехтина. Автором же первого гола "Рубина" в финале стал Кравченко. На шестой минуте тридцать третий номер завершил скоростную комбинацию сибиряков, когда они в несколько передач "разорвали" оборонительные редуты гостей из Казахстана. Через некоторое время карагандинцы остались в меньшинстве за выброс шайбы. В формате "5 на 4" рубиновцы долго утюжили соперников в зоне атаки, но развить успех не смогли. Ближе к перерыву игра приобрела более спокойный и вязкий характер. В раздевалку рубиновцы отравились, ведя в счете.

Второй период ознаменовался равно борьбой. Однако на 30-й минуте карагандинцы продавили-таки оборону "Рубина" - отличился Александр Ремов. В этом эпизоде сибиряки проявили по отношению к оппонентам излишнюю либеральность. Те не менее, пропущенная шайба заставила хозяев активизироваться. Весьма кстати пришлось и удаление в составе "Сарыарки" на 38-й минуте. Тюменцы реализовали большинство за шесть секунд до выхода из штрафного бокса казахстанского хоккеиста. Дубль оформил Кравченко, подставив шайбу под бросок Тунхузина. Ассистентский балл заработал и Верёвкин.

Едва начался третий период, гости принялись методично "окучивать" оборону сибиряков. Тюменцы уповали на контратаки, которые, впрочем, были опасными. В принципе, рубиновцы вполне справлялись с натиском соперников. До тех пор, пока на 52-й минуте не остались в меньшинстве. Хоккеисты "Сарыарки" подтвердили реноме мастеров реализации лишнего, восстановив паритет – дальний бросок удался Эдгарсу Сиксне. Однако вскоре хозяева вновь остались вчетвером, но на этот раз выстояли. И затем нашли в себе силы перевести игру в зону соперников. Концовка периода прошла под диктовку рубиновцев, но в итоге команды рассудил дополнительный период.

Он вместил в себя, как минимум, по одному попаданию в каркас ворот каждой команды, двумя удалениями и множеством ошибок. Впрочем, это объясняется усталостью. В четвертом периоде соперники нанесли по девять бросков в створ ворот и отправились на законный перерыв. В начале второго дополнительного периода Рехтин с передачи Угольникова поразил цель.

Следующий матч состоится 17 апреля.