Егор Бабенко перешел в стан "Трактора"

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Нападающий ХК "Рубин" Егор Бабенко пополнил ряды "Трактора" в результате обмена с "Северсталью", сообщает пресс-служба "Рубина" со ссылкой на челябинский клуб.

Бабенко родился 6 февраля 1997 года в Тюмени. За карьеру выступал за такие клубы, как "Тюменский легион" (Тюмень), "Ладья" (Тольятти), "Летбридж Харрикейнс" WHL, "Лада" (Тольятти), "Рубин" (Тюмень), "Динамо" (Москва), "Северсталь" (Череповец).

21 ноября 2018 года Егор подписал пробный контракт с московским "Динамо", в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведенный период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности "+1" и 0 минут штрафного времени. По итогам просмотра руководство и тренерский штаб московского "Динамо" приняли решение не подписывать полноценный контракт с нападающим. Конец сезона Бабенко провел в "Северстали", где в 15 матчах забросил две шайбы и сделал три результативные передачи.