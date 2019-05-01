Александр Моор: "Мостоотряд-36" создал современный облик Тюменской области

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

История региона неразрывно связана с деятельностью предприятия "Мостоотряд-36", заявил губернатор Александр Моор на торжественном мероприятии, посвященном 70-летию предприятия.

Он подчеркнул, что год за годом сотрудники "Мостоотряда-36" создавали современный облик региона.

"На карте Тюменской области и всей страны много объектов, созданных вашим трудовым коллективом – мосты, развязки, путепроводы и дороги. Вам доверяют строительство самых сложных, важных и ответственных сооружений. Какой бы сложной ни была задача, "Мостоотряд-36" всегда верен себе, с честью выдерживает любой профессиональный экзамен", - заметил глава региона и назвал визитной карточкой предприятия безупречное выполнение работы с опережением сроков.

Александр Моор признался, что испытывает чувство гордости за таких профессионалов, которые ответственно, с душой и любовью к работе делают то, что нужно и важно для развития Тюменской области.

"В последние годы мы уделяем большое внимание развитию дорожной инфраструктуры региона и областной столицы, много объектов было построено. Однако у нас не менее амбициозные планы на будущее. Регион развивается, растет наша любимая Тюмень, поэтому ваш опыт, компетенции и ответственность будут очень востребованы", - заверил Александр Моор.

Отдельно губернатор поблагодарил ветеранов предприятия, которые передают опыт молодому поколению. Он пожелал компании стабильного развития, хороших производственных показателей, работникам – уверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья, благополучия и вручил благодарности от своего имени и министра транспорта РФ.

Напомним, история "Мостоотряда-36" берет начало с 1949 года, когда для восстановления разрушенных в годы войны мостов и искусственных сооружений был создан "Мостопоезд № 464". Располагался он на левом берегу Дона на станции Заречная Северо-Кавказской железной дороги. В 1960-х годах "Мостопоезд № 464" передислоцировался в Тюменскую область, а в 1972 году был преобразован в "Мостоотряд-36".

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук считает, что этот праздник служит своеобразным мостом, соединяющим далекий 1949 год с нынешним временем.

"Вы соединяли различные концы нашего города, помогали людям осваивать новые территории. Планы, которые есть у "Мостоотряда-36", говорят о том, что 70 лет - это только отправная точка в будущее. Появятся новые объекты, мосты, развязки, то, что и в будущем будет ассоциироваться с городами, станет их визитной карточкой. Спасибо за созидательный труд, будем и дальше вместе развивать Тюмень", - сообщил Руслан Кухарук.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный выразил мнение, что на карте страны нет другого такого региона, где была бы такая же мощная и слаженная команда, как "Мостострой-11" и ее структурное подразделение "Мостоотряд-36". Кроме того, нет ни одной территории, через которую бы ни проходила транспортная артерия, где не было бы объекта, построенного тюменским предприятием.

"Вы везде отличились и оставили о себе память. Вы подарили людям прекрасные объекты, но я понимаю, что за всеми ними стоит огромный труд и в зной, и в холод. Вы любимая компания нашего народа, потому что именно вы прокладываете путь в будущее", - уверен спикер гордумы.

Поздравить дорожных строителей также пришли заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн и бизнес-партнеры "Мостоотряда-36".

Генеральный директор "Мостостроя-11" Николай Руссу подчеркнул, что "Мостоотряд-36" в системе компании является лучшим структурным подразделением и выполняет 45% от всего объема работ.

На счету мостоотрядовцев - сотни крупнейших объектов по всей стране, в том числе и возводимые к Олимпийским играм в Сочи, к Чемпионату мира по футболу в России, строительство Керченского моста. В Тюменской области коллектив, помимо дорожного, принял участие в строительстве промышленных объектов: металлургического завода "УГМК-Сталь", завода по производству полипропилена, входящего в состав Тобольского нефтехимического комбината.

Директор "Мостоотряда-36" Андрей Лазарев поблагодарил правительство Тюменской области за доверие, сотрудничество и поддержку, возможность применить при строительстве новые технологии и идеи.

Дарья Казакова