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Редчайшая панда-альбинос впервые попала на фото

Общество, 17:23 26 мая 2019

Xinhuanet.com | Фото: Xinhuanet.com

Редкую большую панду-альбиноса сфотографировали в заповеднике Вэньчуань-Улун в китайской провинции Сычуань. Это первое изображение такого животного в дикой природе, передает Лента.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Автоматическая камера, установленная в лесу, запечатлела бамбукового медведя в середине апреля. На его теле нет ни одного черного пятна, а глаза — розовые.

Исследователь Ли Чен из университета Пекина заявил, что возраст животного — один-два года. "Панда выглядит сильной и идет ровно — это знак того, что генетическая мутация могла не слишком сильно усложнить ему жизнь", — приводит слова ученого агентство "Cиньхуа".

Он, однако, отметил, что таких зверей легче заметить хищникам и они труднее переносят яркий солнечный свет.

Большая панда — всеядное млекопитающее из семейства медвежьих. Обитает в горных регионах центрального Китая. До 2016 года считалась исчезающим видом, на данный момент — уязвимый вид. Животное является символом Китая и находится под защитой государства: за убийство панды предусмотрена смертная казнь

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# Китай , природа

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