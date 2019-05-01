Тюменский скалолаз признан чемпионом России

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Александр Шиков стал чемпионом России 2019 года по скалолазанию в дисциплине "скорость" в Красноярске 24 мая, сообщает Федерация скалолазания России.

Участниками соревнований стали 57 человек, в том числе лидеры, являющиеся призерами чемпионатов мира, этапов Кубка мира и других важных международных соревнований.

В двух первых раундах Шиков с большим запасом обогнал спортсменов, выступающих на всероссийской арене. А уже после этого наступила череда очень непростых дуэлей с коллегами по основной сборной России. В полуфинале Александр Шиков обогнал земляка Владислава Деулина – 5,57 секунды против 5,68.

Еще более быстрым и захватывающим получился финал с Дмитрием Тимофеевым (Пермский край). Оба продемонстрировали очень чистое лазание и обновили личные рекорды. Судьбу чемпионства решила одна сотая доля секунды – 5,54 против 5,55. Напомним, что мировой рекорд на 15-тиметровой вертикальной трассе составляет 5,48 секунды. Он принадлежит иранцу Резе Алипуршене.

Шиков в третий раз стал чемпионом России. Первые два золота были завоеваны в 2016 и 2017 годах, а в 2018 Александр был серебряным призером. Отметим, что тюменские мужчины уже шесть лет удерживают пальму первенства в чемпионатах страны. Наряду с Шиковым в эти годы на вершину поднимались Станислав Кокорин и Сергей Абдрахманов.